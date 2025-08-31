東京ヴェルディは８月30日、J１第28節で横浜FCとニッパツ三ツ沢球技場で対戦。０−０のドローで３試合未勝利となった。この試合、チームは立ち上がりの相手のプレッシャーを耐えると、12分にMF松橋優安がタイミングよく駆け上がり、ペナルティエリア右から折り返すなど、好機を創出した。しかし、試合を通して攻撃の形を継続的に作るまでには至らなかった。松橋は「前半、（攻撃の）回数が少なかったので、チームとしてもう