わたしは耳の穴が小さい、らしい。推測形なのは自分の耳穴をのぞいたことがないためで、だから当然、他人と比べてどうかも確認できない。それを指摘されたのは数年前だが、昔からイヤホンを使うのは下手だった。ただイヤホンで何かを聞くのも、準備のために耳にイヤホンを入れるのも、どちらも非常に個人的な行為なので、入れても入れても落ちるイヤホンについて人に話す機会はなかったし、目立った不便は覚えなかった。ただ