巨人、ＭＬＢのレッドソックスなどで活躍した上原浩治さんが３１日放送のＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に「スポーツご意見番」として生出演。３Ａで復帰登板を果たしたドジャース・佐々木朗希投手について言及する一幕があった。佐々木の３Ａでの投球映像を見た上原さんは「映像を見る限りすごいいい感じで投げてるとは思うんですけど、ただ結果がまだ伴ってないところがありますし」と指摘。「まあ、監