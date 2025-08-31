子育て世帯にとって「夏休みは鬼門」とよく言われます。普段は学校に行っている子どもが一日中家にいるようになることで、世話や家計など親の負担は一気に増大します。さらに、リモートワークが広がる今、その大変さを感じる父親も増えているようです。見ていきましょう。快適なリモートワークが一転、「夏休みは修行」の実態35歳のシステムエンジニア・田村和也さん（仮名）は、8月末が近づくと、安堵の溜息をつくといいます。「