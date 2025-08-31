第3ラウンド、通算13アンダーで6位に浮上した古江彩佳＝TPCボストン（共同）【ノートン（米マサチューセッツ州）共同】米女子ゴルフのFM選手権は30日、マサチューセッツ州ノートンのTPCボストン（パー72）で第2ラウンドの残りと第3ラウンドが行われ、古江彩佳が第3ラウンドで66と伸ばし、通算13アンダーの203で6位に浮上した。首位とは5打差。竹田麗央は69で回り通算10アンダーの10位につけた。66の岩井明愛と69の畑岡奈紗は9