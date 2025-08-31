¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¤ÎÇÏ¾ìÍµÇ·¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡Ú1¿ÍÁ° Ìó220±ß¡ÛÇòÊÆ¤¬¥¹¥¹¥à»ö¤À¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡È¤Õ¤ï¤È¤íÆÚ¤¿¤Þ¡É¢öºàÎÁ¤¿¤Ã¤¿2¤Ä¡ª¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Õ¤ï¤È¤í½Ñ¤âÅÁ¼ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û²Æ¤Ë¤âºÇ¹â¡ª1¿ÍÁ°220±ß¡Ö¤Õ¤ï¤È¤íÆÚ¤¿¤Þ¡×¥ì¥·¥Ô³µÍ×Íó¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¿©ºà2¤Ä¤Ç°û¤á¤ë¤Û¤É¤Õ¤ï¤È¤í¤Î¡ÖÆÚ¶ÌßÖ¤á¡×¤Ç¤¹¢öÃ¯¤Ç¤â¼ºÇÔ¤»¤º¤Ë¤Ç¤­¤ëÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢