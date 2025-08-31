多くの学校で新学期が始まる9月1日は、1年の中で子どもの自殺がもっとも多い日だといわれている。学校が始まることに対して不安を抱えている子どもたちが、また頑張らなければならないことに絶望し、その苦しみを大人に打ち明けられないまま自殺を選ぶことが多いからだと考えられている。 【図】教員の休職者数と比例する子どもの自殺者数 子どもがどのように苦しんでいるのか、9月1日を迎える前に親として知っておきたい知識を