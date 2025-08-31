子どもと散歩をしていると、犬と散歩している人を見かけることがありますよね。犬が歩く様子が可愛くて、つい撫でたくなることもあるようです。犬が大好きな投稿者さんとお子さんですが、飼っていないとのことで、犬のことはあまりよくわからない様子。そこで「犬の散歩をしている人に聞いてみたい」と投稿を寄せてくれました。『子どもが散歩中の犬をよく触りたがるので、「触っていいですか？と聞いてからだよ」と教えて、触ら