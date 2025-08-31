戦後80年、忘れようとしても忘れられない「東京大空襲」という壮絶な戦争体験をした女性が語る当時のリアル。焼夷弾、防空壕、並んだ死体……そして、今なおよみがえってくるトラウマについて。 【画像】40万人とも言われる犠牲者を出した米軍による東京大空襲 『ルポ戦争トラウマ日本兵たちの心の傷にいま向き合う』 (朝日新書)より、一部抜粋、再構成してお届けする。 40万人が犠牲になった空襲 第2次世界大戦は