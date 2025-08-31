福岡管区気象台31日午前4時2分発表防災コメント＜防災事項＞落雷と突風に関する福岡県気象情報（下記）を発表しています。31日夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や停滞した場合、大雨警報（浸水害、土砂災害）を発表する可能性があります。＜早期注意情報（警報級の可能性）＞31日昼過ぎから夜遅くにかけて大雨［中］（筑豊地方・