Photo: 田中宏和 この記事は2025年7月12日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。モバイルバッテリーの購入をご検討中の皆さま。“いまの買い”は、Anker（アンカー）の「Zolo Power Bank」です。とりあえず選んでおいて間違いないです！何と言っても、タブレットとスマホを同時に使用するようなヘビー