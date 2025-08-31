「Plurality」（プルラリティ）とは多元的な考え方を認め合い、テクノロジーと民主主義の共生を目指すことで、社会的・文化的な違いを超えた相互理解と尊重を育む新たな道である。法学者の駒村圭吾は、現在の日本はイデオロギーによって「タテ」に仕切られた社会になりつつあるが、プルラリティによって対立する者たちをテクノロジーの力で橋渡しすることで「ヨコ」のチャンネルを開き、手を取り合える社会に戻