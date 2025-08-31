戦後80年となる今年、「こどもウイーク」では「戦争をおこさないためにいまできること」をテーマにメッセージを募集。こども向けポータルサイト「Yahoo!きっず」協力のもと約1200件のこどもたちの声が寄せられました。◆約8割のこども「戦争が起きることに不安」ウクライナやパレスチナ自治区ガザ地区など世界では戦争が続く中、こどもたちが、「日本で暮らしていて、今後、戦争が起きるのではと不安になることがあるか」聞きま