元巨人、大リーグで活躍した上原浩治氏が３１日、ＴＢＳ「サンデーモーニング」に出演した。阪神が首位独走し、２位巨人以下が借金という状況において、ＣＳについて言及した。ＣＳ争いについて「ジャイアンツも油断できないですよ、（３位と）２・５ゲームですし」と語り、「阪神だけ飛び抜けてる。ルールとしては３位までは出られますけど。クライマックスね。ただ、５割切ってるんですよ。２位以下が。それで日本シリーズ出