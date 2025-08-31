◆ベルギー１部リーグ▽第６節ウェステルロー２―０アントワープ（３０日・ヘット・カイピエ）ウェステルローのＦＷ坂本一彩が、今季２点目を決めた。アントワープ戦に今季から加入し、初先発したパリ五輪日本代表ＤＦ木村誠二とともに先発出場。０―０の前半２８分に左からのクロスをワントラップして左足シュート。一度はＤＦにはじかれるが、こぼれ球を右足で押し込んで今季２点目となる先制点を挙げた。後半２３分にＤ