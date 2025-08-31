¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/31¡ÛÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¡¦BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡¿BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å0»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè33ÏÃ¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ¡×¤¬¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢²£ÉÍÎ®À±¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¢¡²£ÉÍÎ®À±¼ç±éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×ËÜºî¤Ï¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË