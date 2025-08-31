ボートレース若松のＳＧ「第７１回ボートレースメモリアル」は３１日、ベスト６による優勝戦が行われる。予選トップ通過の地元大将・瓜生正義が優勝戦１号艇を手に入れ、現役最多タイとなるＳＧ１２Ｖに王手をかけた。ボートレースファン歴４７年の元天才ジョッキー・田原成貴氏（６６）も今大会の瓜生の走りに感服。Ｖを確信した。【田原成貴氏が熱く語る】大会前から私はメモリアル３連覇が懸かる馬場貴也選手に注目していた。