国レベルでアクセスが規制されているウェブサイトにアクセスする手段として「VPNを使う」というものがあります。しかし、時にはVPNによる規制回避すらブロックされることもあります。大規模な抗議活動が勃発したインドネシアではX(旧Twitter)やDiscordへのVPNを介したアクセスもブロックされたとのことで、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsには厳重なブロックをさらに回避するための情報が多数寄せられています。Ask HN: The