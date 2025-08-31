保護したときと現在で見た目に変化があった猫ちゃん。どちらも可愛いと人気になっています。動画の再生回数は22万回を超え「彼氏から旦那になった感じみたい笑笑」「もちもちになってきててかわいい」「これだから猫は、、、可愛い」といったコメントが集まっています。 【動画：猫の姿に違和感を感じた飼い主さん→過去の様子と見比べてみると…】 細身のイケメンにゃんこ TikTokアカウント「もちとここ」に投稿されたのは、幸