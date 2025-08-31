£³£°Æü¡¢µ­Ç°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¥°¥Æ¥ì¥¹»á¡Êº¸¡Ë¤È²¦µ£»á¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿³Ù·î°Î¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ8·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î²¦µ£¡Ê¤ª¤¦¡¦¤­¡Ë¶¦»ºÅÞÃæ±ûÀ¯¼£¶É°Ñ°÷¡¦³°¸òÉôÄ¹¤Ï30Æü¡¢¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡Ë¥µ¥ß¥Ã¥È½ÐÀÊ¤Î¤¿¤áË¬Ãæ¤·¤¿¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤ÈÅ·ÄÅ¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡££³£°Æü¡¢¥°¥Æ¥ì¥¹»á¤È²ñÃÌ¤¹¤ë²¦µ£»á¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿³Ù·î°Î¡Ë