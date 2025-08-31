リヴァプールは30日、オランダ代表FWコーディ・ガクポと新契約を締結したことを発表した。現在26歳のガクポはPSVの下部組織出身で、2018年2月にトップチームデビューを飾った。そして、2023年1月にリヴァプールに移籍すると、ここまで公式戦通算131試合で42ゴール19アシストを記録。昨シーズンは公式戦49試合出場18ゴール7アシストという成績を残し、5年ぶり通算20度目のプレミアリーグ制覇に大きく貢献を果たした。今シーズ