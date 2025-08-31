“沈黙の臓器”と呼ばれる肝臓は、痛みを感じないため異変が起きても気づくことが難しいとされています。アルコールを分解するほか、さまざまな働きをすることから体の化学工場とも言われる肝臓の重要性と注意点について、肥満・脂肪肝専門医である尾形哲氏の著書『専門医が教える肝臓から脂肪を落とす食事術【増補改訂版】』（KADOKAWA）より、42歳女性の事例をもとにみていきましょう。〈本記事の登場人物〉■中川由美さん（