「8月31日」。今日は何の日でしょう？答えは「宿題の日（学べる喜びに気づく日）」。学べる喜びに気づいてもらえるようにという思いから、制定されました。日本では、夏休みといったら「宿題」という言葉がすぐに連想されるほど、夏休みと宿題は切っても切れない関係にあります。そもそも「夏休みの宿題」はいつから始まったのか、なぜあるのかについて調べてみました。