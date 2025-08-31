¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤òYouTube¤Ê¤É¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ëÀÐ°æÂöËá¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡§Ã«Àî¿¿µª»Ò¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ëÀÐ°æÂöËá¤µ¤ó¡È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³¦¤Î¿·»þÂå¤òÃ´¤¦Â¸ºß¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ÀÐ°æÂöËá¤µ¤ó¡£2020Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTAKU-²» TV ¤¿¤¯¤ª¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÎÂ¨¶½±éÁÕ¤Ê¤ÉÂÎÅö¤¿¤ê´ë²è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï32Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÃø½ñ¡Ø¤³¤ì¤¬µ¬³Ê³°¤Î³Ú¤·¤ßÊý!