全国最大の指定暴力団・山口組（神戸市灘区）が分裂して１０年が過ぎた。警察当局の取り締まり強化や暴力団排除運動の高まりで、神戸山口組（兵庫県稲美町）との対立抗争は沈静化しつつあり、組事務所の閉鎖も相次ぐ。ただ、銃を使った事件は近年も発生しており、警察当局は警戒を続けている。山口組は２０１５年８月２７日に分裂し、離脱した組長らが神戸山口組を結成した。その後、神戸山口組からは任俠山口組（現・絆