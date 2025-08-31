米Microsoftは8月29日（現地時間）、Windows 11の大型アップデート「Windows 11、バージョン25H2」のプレビュー版 (Build 26200.5074) をWindows Insiderプログラムのリリースプレビュー・チャンネルにリリースした。リリースプレビューは、一般提供に向けた最終テスト段階であり、安定性が十分に高まったバージョンが提供される。同チャンネルの参加者は、ユーザーが任意で導入を選択する”seeker”方式でバージョン25H2にアップ