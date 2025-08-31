ホビーセンターカトーの京急デハ268号車は、いつ、なぜここにやって来たのか東京都新宿区西落合に存在するNゲージ鉄道模型メーカー・KATO（株式会社関水金属・株式会社カトー）の本社敷地内には、かつて京急電鉄で活躍した230形・デハ268号車が静態保存されています。本社ビルの1・2階にホビーセンターカトー東京店が併設されているので、一般利用者も店舗を訪れることができ、デハ268号車の実物も見ることができます。しかし、京