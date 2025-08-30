「ニューエラ（New Era®）」が、さくらももこ原作「ちびまる子ちゃん」および「コジコジ」との初のコラボレーションアイテムを発売する。ちびまる子ちゃんとのコラボは9月4日、コジコジとのコラボは9月5日から、全国のニューエラストアとニューエラ公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 ちびまる子ちゃんとのコラボでは、全15アイテムを展開。ニューエラロゴの上に寝そべっているまる子や、ニューエラ