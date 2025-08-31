IVE（アイヴ）メンバーWONYOUNG（ウォニョン）が、EXO（エクソ）のKAI（カイ）と、韓国軍隊に入隊した。28日に公開されたマルチプラットフォームコンテンツ製作会社otbの芸能番組「転科者−毎日転科する男」シーズン6の特別編に出演。ウォニョンがサプライズゲストとして登場し、KAIと、予備軍に入隊する設定で、軍事学や兵役体験を行った。ウォニョンは迷彩服姿で登場すると、冒頭「同伴入隊ですか？いいんじゃないですか？」と