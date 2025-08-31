江戸時代に起きた「天明の大飢饉」により、全国各地で同時多発的に打ちこわしが発生した。歴史評論家の香原斗志さんは「これをきっかけに田沼意次は失脚となった。以後、徳川幕府には、田沼のように時代を乗り切る改革を行う人物が登場せず、衰退していった」という――。写真＝iStock.com／Wako Megumi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Wako Megumi■江戸時代における「天災」の意外な捉え方現在、NHK大河ドラマ「べらぼ