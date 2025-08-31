キューバのディアスカネル大統領（タス＝共同）【サンパウロ共同】キューバ外務省は30日、ディアスカネル大統領がベトナム、中国、ラオスを訪問すると発表した。各国首脳らと会談し関係強化を図る狙いで、9月3日に中国政府が北京で開催する抗日戦争勝利80年記念行事に出席する。ディアスカネル氏の中国訪問は2022年以来で、同省は「経済や貿易、金融分野のさらなる統合を実現する機会になる」としている。北京の行事にはキュー