¡ÚÉ°»³¼îÈþ ¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¸À¤ï¤»¤Æ¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È ¡ÈÈþÆý¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÇÇ¯¼ý5000Ëü±ß¤Ø¾¾¤¿¤«»Ò¡õ°¤Éô¥µ¥À¥ò¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µÈÀîÈþÂå»Ò¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ¶ÄÅ·¤·¤¿¡£Ìò¤É¤³¤í¤¬¿Íµ¤¾®Àâ²È¤Ç¡¢°¤Éô±é¤¸¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÊÛ¸î»Î¡¦¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥Û¡¼¥×¡×¤ÎMC³á¸¶Âó¡ÊÇÏ¾ìÅ°¡Ë¤ÈÎøÃç¡¢¤·¤«¤â¡¢Èà½÷¤ÏÆ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¤Ç30ºÐÇ¯¾å¤È¤¤¤¦¤«¤é¥Ú¥¿¥¸¡¼