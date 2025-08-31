新米が出回り始めた。再び価格高騰は免れないのか。東京大学特任教授の鈴木宣弘さんは「『令和のコメ騒動』に至るルーツを探ると、アメリカの小麦戦略に行きつく。根本原因が除去されない限り、米価高騰は起こりうる」という――。写真＝時事通信フォト2025年5月23日、精米店を視察後、記者団の質問に答える小泉進次郎農林水産相（東京都江東区） - 写真＝時事通信フォト■「アメリカの小麦戦略」が騒動の淵源日本列島は、コメ不足