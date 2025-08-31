李在明（イ・ジェミョン）大統領が深刻な日照りで生活用水供給に影響が出ている江原道江陵（カンウォンド・カンヌン）に速やかな災害事態宣言を指示した。李大統領は３０日午後、日照りにより生活用水の給水が制限されている江陵で対策会議を主宰し、江陵地域の主要水源地であるオボン貯水池を訪れた後このように指示したと姜由腊（カン・ユジョン）報道官が書面ブリーフィングで明らかにした。李大統領は江陵の日照り地域に