日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』で31日、スペシャルサポーターのイモトアヤコが、パラアスリートを夢見る義足の少女との登山挑戦をスタートした。村山夢和さん(左)とイモトアヤコこれまで『24時間テレビ』でマラソンや登山に挑戦してきたイモトは今回、義足の少女・村山夢和さん(12)の唐松岳の登山初挑戦をサポート。夢和さんの目標によりそい、ともに登山グッズを選んだり、実際に練習でともに登山をした