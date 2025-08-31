紫外線ダメージなどの影響で、この季節の肌はくすみやシワが目立ちがち。即戦力になる新作コスメを、東咲月さんがナビゲート。モデル、俳優の東咲月さんが新商品をお試し！1、Viseeヴィセ エッセンス プランプバームヴィセ エッセンス プランプバーム（右からPK880、RO680）各\1,650＊編集部調べ 8/21発売（コーセー TEL. 0120-526-311）スーッとしたつけ心地もクセになる新・ぷるつやプランプバーム。「PK880とRO680はくすみ感