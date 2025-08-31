なぜかチャンスを引き寄せ、いいタイミングで人に助けられる。そんな「運がいい人」には、実は共通する習慣がある。本人は無意識でも、毎日の小さな行動が、“運を引き寄せる体質”を作っていたのだ。心理学の視点から、運の正体とその仕組みに迫る。※本稿は、黒川伊保子『運のトリセツ』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。経営者や有名人などの成功者に多い「運がいい人」トップ経営者や有名人などの成功者には、運の