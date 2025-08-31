記者会見に臨むシカゴのジョンソン市長＝４月/Eileen T. Meslar/Chicago Tribune/Getty Images（ＣＮＮ）米シカゴのジョンソン市長は３０日、トランプ米大統領が計画している移民取り締まりの動きに抵抗するための初期方針を示す行政命令に署名した。行政命令は「連邦政府からの脅威が高まる中」、市の当局や法執行機関への指針や指示を盛り込んだ。ＣＮＮは先に、トランプ政権が近くシカゴで大規模な移民取り締まりを実施する準備