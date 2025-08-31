「ヤクルト５−４広島」（３０日、神宮球場）広島がヤクルト・村上の３発に屈し、連勝が「５」で止まった。ただ、攻守にわたるミスが敗戦の“遠因”となったことも確か。デイリースポーツ評論家の岡義朗氏は「不用意な四球と塁上での失敗、そしてダメ押しの本塁打。これらは反省材料」と語り、チームとしての再確認を促した。◇◇この試合の先発投手は高橋。オープナーの役割なので、ベンチもある程度もつれる展開は予想