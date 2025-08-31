◆米大リーグホワイトソックス―ヤンキース（３０日・米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が３０日（日本時間３１日）の敵地のホワイトソックス戦に「３番・ＤＨ」で出場し、３試合ぶりの４２号アーチを放った。４回１死無走者で、カウント１−０から真ん中に甘く入ったチェンジアップを打ち返し、バックスクリーン左へ放り込んだ。打球速度１１１マイル（約１７８・６キロ）、打球