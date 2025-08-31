「SNSアカウントの交換」は、気になる女性に近づくための最初の関門です。しかし、アプローチの仕方によっては、軽薄な男だと思われることもあるので、慎重に事を進めたほうがいいでしょう。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケート調査を参考に、「女の子に好印象を与えるSNSアカウントの聞き方」をご紹介します。【１】「○○の件で連絡するから」など、具体的な理由をあげて聞く「飲み会の幹事を一緒にやるとか