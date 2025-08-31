ペットは「家族」なのか、それとも「財産」なのか──。母親の死後に残されたトイプードルをめぐって、相続人の間で費用負担の押し付け合いが起きています。弁護士ドットコムに寄せられた相談によると、相談者の母親は生前からトイプードルを飼っていましたが、闘病中から相談者が預かって世話をしてきました。母親の死後も引き取りましたが、予防接種などにかかる費用は年間30万円以上。相談者がきょうだいに費用の分担を求めたと