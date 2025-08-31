女子テニス世界ランキング26位のエレナ・オスタペンコ（28＝ラトビア）が30日、全米オープン（ニューヨーク）のシングルス2回戦でテーラー・タウンゼント（29＝米国）に敗れた際の“暴言”を謝罪した。2人は試合直後、ネット越しに言い争いを展開。オスタペンコはタウンゼントに「品格も教養もない。米国から出て試合したらどうなるか見てみたい」と激しく非難し、黒人選手差別ではないかと問題視された。大坂なおみ（フリー）