Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。旅のパッキングというのは、いつも少し不自由なものです。パスポート、ガイドブック、それから天気に備えての折りたたみ傘…。出し入れするのはわかっているのに、あるのはリュックの奥底。必要なタイミングがくるたびに立ち止まり、肩から降ろして、荷物を探ることになります。この課題を解