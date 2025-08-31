ももいろクローバーＺの玉井詩織、俳優の伊藤沙莉、堺小春が３１日、フジテレビ系「ボクらの時代」に出演し、エゴサーチについて話し合った。伊藤は「大人になると視野が広がる。社会的なことも含めて。ニュースを見たときのとらえ方も自分事になる」と年齢を重ねることで自分自身の変化を踏まえた上で、「ＳＮＳの治安はもうちょっとよくできるんじゃないかとは思うけど」と述べた。「自由な発言の場ではあるし、言いたいこと