2025年オールスターゲームでの一場面（写真：UPI／アフロ）【表を見る】打率とOPSの違いが示す、メジャーリーグと日本のプロ野球の実力差アメリカのメジャーリーグと日本のプロ野球では“常識”が大きく異なります。なぜ多くの点でメジャーリーグが進んでいるといえるのか。2006年WBC優勝メンバーで、現在は野球解説者である宮本慎也氏の新著『プロ視点の野球観戦術 戦略、攻撃、守備の新常識』より、打率を例にとって解説します。