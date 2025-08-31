春が間近のオーストラリアを今年一番の寒波が襲い、一部の地域では4年ぶりの積雪となりました。【映像】雪遊びをする子どもたちの姿29日、オーストラリア南東部のビクトリア州などでは発達した低気圧が通過したため、南極からの冷たい空気が流れ込み、今年一番の寒波に襲われました。このため広い範囲で雪が降り、地元メディアによりますと、ビクトリア州では山間部で最大82cmの雪を記録したということです。また、ビクトリ