¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯8·î28Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼&¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡ÁSUMMER POP GIRLS¡Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª ¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼&¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡ÁSUMMER POP GIRLS¡Á  ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯8·î28Æü¤è¤ê½ç¼¡¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó7¡ß5¡ß11cm¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡Ê¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¢¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯¡¢¥¯¥é¥ê