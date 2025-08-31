»°ÅÄÍªµ®¤¬¡ÖFRIDAY¡×½éÅÐ¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¤â¤Ê¤¤2023Ç¯£³·îËö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢É½¾ð¤Å¤¯¤ê¤â¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â¤É¤¦¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î£²Ç¯È¾¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢É½¾ð¤¬Ë­¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤ì¤Ë¥Ý¡¼¥º¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚ¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊý¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¸¦µæ¤·¤Ê¤¬¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÀ®Ä¹¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»°ÅÄ