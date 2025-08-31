痔の治療というと「すぐに手術が必要なのでは？」と不安に感じる方も多いかもしれません。しかし、実際には生活習慣の見直しと薬による治療で、症状が大きく改善するケースがほとんどです。また、医療機関で処方される薬は、原因に応じて慎重に選ばれるため、安心して使用できます。痔の治療の基本について、白畑先生に伺いました。 監修医師：白畑 敦（しらはた胃腸肛門クリニック横浜） 昭和大学医学部卒業。その後